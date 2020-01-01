النفط: إعادة وضع الآبار والمنشآت النفطية والغازية في الإنتاج في حقول حيان والشاعر بعد تأمينها

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية أنه تمت إعادة وضع الآبار والمنشآت النفطية والغازية في حقول حيان والشاعر في ريف محافظة حمص في الإنتاج بعد تأمينها ظهر اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم أن الانتاج سيعود في الحقول بشكل تدريجي للوصول إلى كامل كمية الإنتاج السابقة اعتبارا من صباح الغد وستتم إعادة ضخها إلى الشبكة الغازية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية .

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأحد الماضي أن الوضع الأمني في منطقة البادية أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الماضية .