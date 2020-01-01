دعا لقتل نصف اهالي ادلب .. مسد التي تتبع للاحتلال الامريكي تتبرأ من تصريح احد مسؤوليها

جهينة نيوز:

أعلن مكتب الإعلام لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية المشكل من قبل قوات الاحتلال الامريكي و التي تشكل الغطاء السياسي لقوات قسد التابعة للاحتلال الامريكي، إقالة المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا إبراهيم إبراهيم، إثر تصريحات تلفزيونية له عن إدلب دعا فيها الى قتل نصف اهالي ادلب.

وجاء في بيان أصدره مكتب "مسد" الإعلامي أن "السيد إبراهيم إبراهيم المنسق الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية في أوروبا، أدلى بتصريحات لا تمثل مواقف "مسد" وإنما تعبر عن آرائه ومواقفه الشخصية، وبناء عليه فإننا نؤكد للرأي العام أن مجلس سوريا الديمقراطية غير معني بهذه التصريحات وأن السيد إبراهيم إبراهيم تمت إقالته اليوم 15 أبريل 2020 بسبب تلك التصريحات ولم تعد له أي علاقة بنشاط مجلس سوريا الديمقراطية".

وكان إبراهيم قال في حديث تلفزيوني إن 50% من سكان إدلب إرهابيون ويجب قتلهم.