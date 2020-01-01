تركيا تقترب من 70 الف مصاب بفيروس كورونا و ارتفاع في نسبة المتعافين

جهينة نيوز:

اعلنت السلطات التركية عن تسجيل 4281 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و وفاة 115 مريض ليرتفع عدد الاصابات المسجلة في تركيا الى 69,392 اصابة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 1518 ضحية.

فيما سجلت تركيا ارتفاع بنسبة المتعافين من المرض ليصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء في تركيا الى 5674 مريض فيما لا يزال 62200 مريض قيد الرعاية الصحية.

و يوم امس كان عدد المتعافين من المرض في تركيا 4799 مريض و هو ما يشير الى تعافي 875 مريض خلال الأربع و عشرين ساعة الماضية.

و يذكر عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 في العالم بلغ 508,387 شخص من اجمالي المصابين بالفيروس حول العالم و البالغ عدده 2,053,279 مريض و هو ما يشكل نسبة 24,7% فيما ارتفعت الوفيات الى 132,951 و هو ما يشكل نسبة 4,6% على مستوى العالم علماً بأن النسبة تتفاوت من دولة الى اخرى.