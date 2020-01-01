القبض على عشرة من مروجي الحشيش في اللاذقية وضبط مواد مخدرة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية في سورية القبض على عشرة أشخاص من مروجي الحشيش والحبوب المخدرة في محافظة اللاذقية وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على عشرة أشخاص من مروجي الحشيش والحبوب المخدرة وضبط كمية من المواد المخدرة تتضمن مليونين وثلاثمئة وأربعة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسين حبة كبتاغون مخدرة ومئة وثمانية وسبعين كيلوغراماً وثلاثمئة وأربعين غراماً من مادة الحشيش المخدرة ومواد أولية تدخل في صناعة حبوب الكبتاغون المخدرة وعدة سيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف جميع المتورطين ليتم تقديمهم إلى القضاء.