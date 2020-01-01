"ميركل" نخرُج بقرارات جديدة في مؤتمرها الصحفي اليوم

جهينة نيوز

أعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى 31 شهر آب القادم، كاجراء احترازي لتلافي حالات الإصابة المتوقعة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء بعد اجتماع عبر الفيديو لها مع رؤساء 16 ولاية ألمانية إن ألمانيا ستمدد إغلاقها الحالي لمدة أسبوعين ونصف أخرى حتى 3 أيار المُقبل، مُشيرةً إلى أن ما تم تحقيقه إلى حد الأآن هو (نجاح هش).

وقررت ميركل السماح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً، أمام الجمهور مع التأكيد على أهمية استمرار الناس في أخذ اجراءات السلامة، كما أكدت أن ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة موصى به على وجه السرعة.

كما ستتمكن المدارس الابتدائية والسنوات الأخيرة من المدارس الثانوية من البدء مرة أخرى تدريجياً اعتباراً من يوم الاثنين 4 أيار، و ستظل رياض الأطفال مغلقة حتى إشعار آخر، كما وسيستمر الحظر على التجمعات الدينية، وستراقب الحكومات الأخرى عن كثب استراتيجية برلين بشأن كيفية الانفتاح على البلاد مرة أخرى، وخاصة خطواتها لإعادة تشغيل أكبر اقتصاد في أوروبا.

يذكر أنه وفقاً للتعليمات الحكومية في ألمانيا فإنه سيكون المستوى الحالي للمسافة الاجتماعية الآمنة هو الحفاظ على مسافة 1.5 متر عن الآخرين في الخارج، والاجتماع فقط في مجموعات لا يزيد عدد أفرادها عن شخصين (أو مع أفراد الأسرة) في الأماكن العامة، وسيبقى ذلك القاعدة حتى 3 أيار على الأقل.