ألمانيا تدرس تعيين أطبّاء سوريين، بسبب النقص في الطاقم الطبي لديها

جهينة نيوز

دعت وزارة الصحة الألمانية جميع اللاجئين على أراضيها والمؤهلين في المجال الطبي، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قال المتحدث باسم نقابة الأطباء في مدينة لايبزيغ: (نحن حريصون على التواصل مع أي شخص قادر على المساعدة، قد يكون شخصاً لم يحصل بعد على ترخيصه الطبي أو في طريقه للحصول عليه)، ووفقاً لمجموعة "أطباء سوريون في ألمانيا"، فإن هناك 14 ألف طبيب سوري ينتظرون الموافقة على مؤهلاتهم من أجل المباشرة في العمل والمساعدة ضمن المشافي الالمانية.

وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية فقد أصيب عدد متزايد من الأطباء والممرضين بالمرض وُضِعوا في حجر صحي في ألمانيا، مما أدّى لنقص عدد الأفراد في الطواقم الطبية وفرض ضغوط على قطاع الخدمات الصحية، كمال قال معهد "روبرت كوخ" الذي يقدم استشارات للحكومة فيما يتعلق بالصحة العامة في ألمانيا إن هناك حوالي 2300 طبيب، إما مريض أو في الحجر الصحي، ولكن في ظل عدم وجود تجميع مركزي للبيانات يعتقد أن الرقم أكبر من هذا بكثير.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 127584، حيث توفّي منها 3254، منذ بداية تفشّي الفيروس التاجي في البلاد.