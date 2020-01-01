سورية.. تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33

الأربعاء, 15 نيسان 2020 الساعة 20:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

سورية.. تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33


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