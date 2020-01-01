ألمانيا: اعتقال خمسة إرهابيين طاجيك كانوا يخططون لهجمات

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الألمانية اليوم اعتقال خمسة إرهابيين طاجيكستانيين مرتبطين بتنظيم “داعش” كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن النيابة العامة الفيدرالية الألمانية قولها إن أربعة من المعتقلين أوقفوا صباح الأربعاء في شمال فيستفاليا غرب البلاد بينما أوقف الخامس الشهر الماضي مشيرة إلى أنهم كانوا “ينوون شن هجمات قاتلة”.

ولفتت النيابة إلى أن المعتقلين الذين سيمثلون في وقت لاحق اليوم أمام قاضي التحقيق كانوا خلال إعداد خططهم “على اتصال مع متزعمين في تنظيم داعش الإرهابي في سورية وأفغانستان وأنهم قاموا بعملية رصد لمنشآت سلاح الجو الأميركي في ألمانيا”.

وأشارت النيابة الألمانية إلى أن المعتقلين جمعوا مبلغاً من المال في ألمانيا وقاموا بتحويله إلى تنظيم “داعش” الإرهابي عبر تركيا.

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها ولاسيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس ونيس وبروكسل.