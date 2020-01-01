قتل سعودي امام أسرته لرفضه التهجير القسري من قريته لصالح مشروع ابن سلمان

جهينة نيوز

قتل المواطن السعودي عبدالرحيم الحويطي، أول أمس الإثنين، برصاص قوات الأمن السعودية، جراء رفضه تسليم منزله من أجل “مشروع نيوم”، الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأثارت قضية مقتل الحويطي موجة من الغضب على موقع تويتر، بعد انتشار مقاطع فيديو صور معظمها الحويطي قبل مقتله.

وتداول المغردون في السعودية مقاطع فيديو أخرى أوضحت أنه قُتل لرفضه تسليم منزله أثناء بدء السلطات السعودية في عملية تهجير أبناء قبيلة “الحويطات” من منازلهم الداخلة ضمن المشروع، حيث تخلل العملية إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل عبدالرحيم الحويطي.

وكان الحويطي قد نشر في وقت سابق سلسلة مقاطع فيديو صورها بنفسه، قال فيها إن سلطات بلاده تجبر سكان قرية الخريبة على ترك منازلهم لإتمام مشروع نيوم.

فيما أشار الحويطي في أحد فيديوهاته إلى أن منزله محاصر من قبل عناصر الشرطة، وقام بتصوير عدد منهم وإبلاغهم أنه يرفض الرحيل عن منزله.

كما يُظهر أحد المقاطع التي نشرها الحويطي قبل وفاته وهو يتحدث قائلاً: “أتوقع أن تقتلني الشرطة في بيتي وتتهمني بأني إرهابي وتلقي أسلحة بجوار جثتي”.

ولم تصدر السلطات في السعودية أي تصريح رسمي حتى الآن على الحادثة.

المصدر : وكالة الصحافة اليمنية