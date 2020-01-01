"أيّام الصّمت".. تحقيق يكشف التفاصيل الأولى لفيروس كورونا في الصين، وتفشّيه في دول العالم

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جهينة نيوز

كشفت تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس" أن السلطات الصينية أضاعت فرصة احتواء فيروس كورونا المستجد عندما كانت الإصابات فيه معدودة، مما أدى لتفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم، وإصابة أكثر من مليوني شخص به فضلا عن وفاة 126ألف حالة.

وبحسب الوكالة فإنه في الأيام الـ6 التي تقع بين 14 و20 كانون الأول الماضي والتي تلت إقرار المسؤولين في الحكومة الصينية سراً أن البلاد ستواجه وباء واسع، استضافت مدينة ووهان مأدبة جماعية شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، كما بدأ ملايين الصينيين في السفر بمناسبة السنة القمرية الجديدة، وفيي اليوم السابع حذر الرئيس الصيني شعبه من فيروس كورونا ودعاهم لأخذه على محمل الجد، لكن وقتها كان الآوان قد فات، حيثإذ أصيب خلال تلك الفترة أكثر من 3000 شخص بالفيروس، حيث كان البطء جاء في وقت حرج للغاية، أي في بداية تفشي الوباء.

وبحسب الوكالة فإن القصة لم تتوقف عند الأيام الستة التي أسمتها الوكالة ب(أيام الصمت) والتي سبقت التحذير، إذ جاءت على رأس أسبوعين متتاليين لم يسجل فيهما المركز الوطني للسيطرة على الأمراض أي حالة، بناء على المعلومات التي زودها بها المسؤولون المحليون في المقاطعات، لكن خلال هذين الأسبوعين كانت هناك مئات الإصابات بفيروس كورونا قد ظهرت في مستشفيات ووهان وغيرها من المدن الصينية ولم يتضح من هو المسؤول عن الفشل في تسجيل حالات الإصابة.

وأضافت الوكالة أن المسؤولون الصينيون من المحتمل أنهم اتبعوا أسلوب الإبطاء في الإبلاغ عن كورونا لمحاولتهم الموازنة بين تنبيه المواطنين وتجنب إحداث حالة من الذعر، حيث تحدث التلفزيون الرسمي الصيني في الـ2 من كانون الثاني الماضي عن معاقبة 8 أطباء بتهمة بث الشائعات عن وجود أمر غريب في المستشفيات، بالتزامن مع نفي الحكومة الصينية محاربتها للمعلومات التي تحدثت تفشي الفيروس في الأيام الأولى، قائلة إنها أبلغت منظمة الصحة العالمية على الفور عن تفشي المرض، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال في مؤتمر صحفي له إن ادعاءات التستر أو انعدام الشفافية في الصين لا أساس لها من الصحة، لكن وبحسب ما نشرت الوكالة فإن قصة الطبيب الصيني في مدينة ووهان "لي وين ليانغ" تناقض ذلك، إذ كان واحدا من الأطباء القلائل الذين حذورا من خطر فيروس كورونا قبل تفشيه، لكن السلطات الأمنية الصينية أجبرته على الصمت.

وقالت الوكالة إنه من الأمور التي دفعت قادة بكّين إلى التحرك بقوة لمواجهة الفيروس، هو اكتشاف إصابة في تايلاند يوم 13 كانون الثاني، والاعتراف بتفشي الفيروس في بلادهم، وعند هذه الحادثة أطلقوا حملة على مستوى الصين بحثا عن الحالات المصابة وتوزيع مسحات الاختبار وغيرها من الإجراءات دون إبلاغ الشعب الصيني.

هذا وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها اعتمدت في تحقيقها على وثائق داخلية حصلت عليها وتقديرات خبراء على أساس بيانات عدوى كورونا بأثر رجعي.