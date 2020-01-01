انخفاض عدد وفيات كورونا في ايران لليوم الرابع على التوالي

جهينة نيوز

انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الرابع على التوالي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء ان عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 94 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 4777 حالة.

وقد شهد عدد الوفيات انخفاضا خلال الساعات الـ 24 الماضية لليوم الرابع على التوالي، حيث بلغ 125 السبت و 117 الاحد و 111 الاثنين و 98 الثلاثاء.

واضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1512 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 76389 حالة.

واوضح بان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 49933 شخصا واضاف، ان حالة 3643 من المصابين حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 299204 اختبارات لتشخيص فيروس "كوفيد-19".

و يذكر ان عدد الذين يتلقون رعايا صحية من فيروس كورونا شهد انخفاض الى 21,679 مريض بعد ان كان يوم امس 22,065 مريض.