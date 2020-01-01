بيل غيتس يعلق على وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية

جهينة نيوز

قال الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية أمر خطير للغاية، فالعالم يحتاج إلى عمل منظمة الصحة العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى.

وكتب بيل غيتس في صفحته على تويتر:"إن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية خلال أزمة صحية عالمية أمر خطير كما يبدو. لقد أدى عملهم إلى إبطاء انتشار مرض كوفيد - 19، وإذا تم إيقاف عمل المنظمة، فلن تتمكن أي منظمة أخرى من استبدالها. العالم بحاجة إلى منظمة الصحة العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى".

وصرح بيل غيتس في مقابلة له مع برنامج "ذا ديلي شو"، الأسبوع الماضي، إن مؤسسته الخيرية "بيل وميليندا غيتس سوف تعمل مع سبعة من المصنعين المحتملين الواعدين في مجال تطوير لقاح ضد الفيروس، وذلك لتمويل بناء مصانع لهم".

وتعهدت المؤسسة بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.