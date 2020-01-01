يوفينتوس يُعلن شفاء اثنين من لاعبيه من فيروس كورونا

الأربعاء, 15 نيسان 2020 الساعة 18:59 | رياضة, كرة القدم

يوفينتوس يُعلن شفاء اثنين من لاعبيه من فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن شفاء لاعبَيه "دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي" من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" خضوع كل من اللاعبيَن وفقا للبروتوكول لفحصين لفيروس كورونا، حيث أتت نتائجهما سلبية، لذا فإن اللاعبَين قد شُفيا وليسا بحاجة للبقاء في العزل في منزليهما، فيما لم يذكر النادي أي تفاصيل عن حالة مهاجمه الارجنتيني "باولو ديبالا" الذي تأكدت اصابته بالفيروس في 21 آذار الماضي.

يُذكر أن روغاني هو أول لاعب في الدوري الايطالي أُصيب بفيروس كورونا في 12 آذار الماضي، فيما تم الإعلان عن إصابة ماتويدي في 17 من ذات الشهر.


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