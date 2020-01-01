دول العشرين تؤجّل ديون الدول الفقيرة بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز

وافقت دول مجموعة العشرين على تأجيل مؤقت لديون الدول الأكثر فقراً، اعتبارا من الأول من أيار المُقبل حتى نهاية العام الجاري، في إطار الإجراءات المتّبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستضافت السعودية اليوم اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، لمناقشة دعوات تجميد تسديد ديون الدول الأكثر فقراً، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاجتماع بحث سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي تمثله جائحة كورونا وآثاره الصحية والاقتصادية، بالإضافة لمناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في آذار الماضي.

واتّفق وزارء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت سابق على منح الدول الأكثر فقراً خياراً لتأجيل تسديد الديون لفترة مؤقتة، إفي حال تمّت الموافقة على ذلك من قبل دول مجموعة العشرين، وهو ما تم الاتّفاق عليه اليوم.