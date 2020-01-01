أندية إنكليزية تمنح إجازات للعاملين بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

منحت عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم العاملين غير اللاعبين إجازة مؤقتة مستغلةً الخطة الحكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب هذا القرار الحكومي يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني أي ما يُعادل 3082 دولار شهرياً.

وفيما يلي تفاصيل القرارات التي اتّخذتها بعض أندية البريميرليغ مؤخّراً:

ليفربول:

منح إجازة للعاملين غير اللاعبين لكنه تراجع عن قراره وتقدم باعتذار بعد انتقادات من المشجعين والحكومة البريطانية.

توتنهام:

قرر تخفيض رواتب 550 من العاملين غير اللاعبين في أبريل نيسان ومايو أيار بنسبة 20 بالمئة حيث يخطط النادي للاستفادة من الخطة الحكومية، لكن النادي تراجع عن القرار في 13 نيسان بعدما تعرض لانتقادات من المشجعين ومطالبات من جماهير توتنهام.

نيوكاسل يونايتد:

منح إجازة مؤقتة للعاملين غير اللاعبين لكنه سيدفع كامل أجورهم حتى نهاية شهر نيسان.

بورنموث:

حصل العاملون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ووافق الرئيس التنفيذي للنادي والمدير الفني للفريق الأول والمدرب ومساعده طواعية على خفض رواتبهم بنسبة كبيرة، لكن تراجع النادي عن قرار الإجازة في 14 نيسان بعد انتقادات طالت أندية إنجليزية عقب تقدمها بطلب الاستفادة من الخطة الحكومية.

نوريتش سيتي:

حصل عاملون على إجازة مؤقتة ولم يكن بوسعهم العمل لكن النادي سيمنحهم كافة أجورهم بعدما تسلم مبالغ مالية من الخطة الحكومية.

شيفيلد يونايتد:

منح النادي إجازة لبعض العاملين بدوام كامل وبعض العمالة المؤقتة لكنه سيواصل منحهم كافة أجورهم، وقال النادي إنه سيحدد في وقت لاحق إذا كان سيشارك في خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف.

المصدر JP news