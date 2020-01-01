كورونا يُلقي بظلاله على عُملة ال"بيتكوين"

جهينة نيوز:

أوضحت مجموعة "هت8" العاملة في تعدين عملة البيتكوين عن وجود مخاوف حيال إمكانية تأثر عملها سلبا بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد، مُضيفةً أنها تأخرت في استلام أجهزة كمبيوتر حديثة تستخدمها في عمليات التعدين نتيجة تفشي الوباء حول العالم

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المدير التنفيذي للمجموعة "أندرو كيجيويل" قوله إن المؤسسة تصارع من أجل الاستمرار في العمل بسبب تأخر استلام أجهزة كمبيوتر كان التعاقد على شرائها بهدف دعم الأداء في الشركة، وأضاف: (كنتم تعتقدون أن هذه الأجهزة سوف تكون بين أيدينا في الفترة ما بين مارس وإبريل، لكن هذه المواعيد اختلفت نظرا لاستمرار تفشي الوباء).

يذكر أنه تكررت التحذيرات من خطر فيروس كورونا على نشاط التعدين والتداول في العملات المشفرة، من بينهيا تحذيرات أطلقتها شركة "رويت بلوكتشاين".