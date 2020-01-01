مصر ترسل مساعدات ضخمة لبريطانيا لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء, 15 نيسان 2020 الساعة 17:59 | مجتمع, أخبار المجتمع

مصر ترسل مساعدات ضخمة لبريطانيا لمواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نائب البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية جريج هاندز، أن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشى وباء كورونا.

وأضاف على موقع "تويتر": "أخبار جيدة تتعلق بمستلزمات الوقاية الشخصية - بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفارة البريطانية في القاهرة، وفرق وزارة التجارة البريطانية، فإن عددا كبيرا من الألبسة الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة - شكرا لك مصر".

ومن جانبها، أعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس، مشاركة التغريدة نفسها على حسابها في "تويتر"، معربة عن شكرها لمصر.

يذكر أن مصر أرسلت مساعدات لأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، بينها الصين وإيطاليا .


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