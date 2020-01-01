أكبر مُعمّرة انكليزية تتغلّب على فيروس كورونا

جهينة نيوز:

سجلت السلطات الصحية البريطانية اليوم شفاء مصابة تبلغ من العمر 106 أعوام، من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الخدمات الصحية في ويست برمنجهام في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الجدة "كوني تيتشن" هي أكبر مرضى فيروس كورونا المتعافين سناً في بريطانيا، حيث اصطفت الممرضات في مستشفى برمنغهام سيتي للتصفيق وتحية الجدة خلال نقلها إلى خارج المستشفى بعد تعافيها، وقالت تيتشن: (أشعر أنني محظوظة لأنني كافحت هذا الفيروس، لا يمكنني الانتظار لرؤية عائلتي).

وقالت إحدى الممرضات اللواتي أشرفوا على علاجها: (كان من الرائع رؤية كوني تتعافى. إنها مدهشة وكنا نبذل قصارى جهدنا للاستعادة عافيتها. لقد سررنا حقا عندما انتهى المرض. من الجيد رؤية المرضى يغادرون جناحنا بعد هزيمة هذا الفيروس).

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وصل إلى نحو 95 ألف حالة إصابة مؤكدة، توفي منها حوالي 12 ألف شخص منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.