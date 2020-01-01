حصيلة اصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ مليونين و ما يقارب من نصفهم في القارة العجوز

جهينة نيوز:

ارتفعت حصلة الاصابات في العالم الى ما يزيد عن مليوني اصابة و المتعافين الى ما يقارب من نصف مليون شخص.

و ارتفع عدد الاصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الى 2,018,351 شخص فيما ارتفع عدد الوفيات الى 128,062 ضحية.

هذا و تعافى من المرض في جميع انحاء العالم 492,176 شخص و ذلك بحسب احصائيات وورلد ماتر.

و يذكر ان الولايات المتحدة سجلت 614,246 اصابة فيما ارتفع عدد المصابين في آوروبا الى 951,565 مع الاخذ بعين الاعتبار ان غالبية الدول الآوروبية لم تصدر احصائياتها اليوم مما يعني ان الارقام المذكورة هي حصيلة الاصابات حتى لحظة اعداد الخبر