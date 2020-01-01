سلطات النظام التركي ترفض الإفراج عن صحفية رغم انتهاء فترة سجنها

جهينة نيوز:

رفضت سلطات النظام التركي الإفراج عن الكاتبة الصحفية هانم بشرى أردال رغم انتهاء فترة سجنها.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية اليوم أنه بالرغم من انتهاء فترة سجن الصحفية اردال منذ شهر آذار الماضي إلا أن سلطات نظام أردوغان تواصل احتجازها حتى الآن داخل حبس انفرادي.

ونقلت الصحيفة عن أردال قولها عبر محاميها إنه” تم الإفراج عن سجناء آخرين محكوم عليهم بفترة أطول منها” مضيفة “ليس كورونا من يقتل فقط وإنما الظلم يقتل أيضا”.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم أقر أمس الأول قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين بحجة التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهددة بانتشار وباء كورونا لكن القانون يمنع إطلاق سراح الصحفيين والسجناء المعارضين لنظام أردوغان.

يذكر أن سلطات نظام اردوغان كانت اعتقلت الصحفية أردال في تموز عام 2016 وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في اطار حملات القمع التي مارستها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت في ذلك الوقت.