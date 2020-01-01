50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

الأربعاء, 15 نيسان 2020 الساعة 16:23 | منوعات, صحة

50 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد بلغ 1405 حالات مشيرة إلى أن 1196 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 31 في أقسام العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في الكويت منذ أمس من 176 حتى 206 أشخاص، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى ثلاث حالات وفاة.

وبين المصابين الجدد ستة مواطنين كويتيين، والآخرون مقيمون من جنسيات مختلفة، بمن فيهم خمسة مصريين ولبناني


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