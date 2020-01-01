السراج يعلن رفضه التفاوض مع حفتر

جهينة نيوز:

اتهم رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خصمه قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بنقض تعهداته وأكد أنه لن يتفاوض معه بعد اليوم على حل سياسي بسبب "الجرائم" التي ارتكبها.

وفي حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قال السراج الذي تعترف الأمم المتحدة بحكومته "لن أجلس بعد اليوم (إلى طاولة التفاوض) مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها بحق جميع الليبيين" حسب رأيه.

وأضاف: "وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. توقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا. لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا. وبعد فشل (الهجوم) بات يستهدف طرابلس من دون تمييز، المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة".

والثلاثاء سقطت صواريخ على طرابلس نسبتها حكومة الوفاق إلى قوات حفتر بعد خسارتها مدينتين استراتيجيتين في غرب ليبيا.

وتشن قوات حفتر منذ نيسان عام 2019 هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية، أسفر عن مئات القتلى وتسبب بنزوح أكثر من مئتي ألف شخص.

وفشلت كل محاولات الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة بين الطرفين حتى الآن، مع اتخاذ النزاع بعدا خارجيا بسبب تدخل دول عدة فيه.

المصدر: أ ف ب