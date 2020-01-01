1861نقطة لبيع الخبز على البطاقة الإلكترونية في دمشق وريفها

جهينة نيوز:

بدأت في محافظتي دمشق وريفها، اليوم، عملية بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية للمواطنين في كل نقاط البيع المعتمدة.

وبيّن المهندس رفعت سليمان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لوكالة "سانا" أن عملية التوزيع عبر البطاقة الالكترونية بدأت، صباح اليوم، عبر 783 نقطة بيع في دمشق و1078 نقطة في ريف دمشق.

وأوضح سليمان أن نقاط البيع تشمل 28 مخبزاً عاماً و52 مخبزاً خاصاً في دمشق و33 مخبزاً عاماً و155 مخبزاً خاصاً في ريف دمشق إضافة للمعتمدين ولجان الأحياء ومنافذ بيع السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبعض صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وأشار سليمان إلى أنّ عملية البيع للمواطنين تتم بيسر وسهولة ولم يسجل ازدحام على نقاط البيع، لافتاً إلى أنّ عدد البطاقات الإلكترونية في محافظة دمشق يبلغ 430 ألف بطاقة وفي ريف دمشق 628 ألف بطاقة.