الشلبي: الهزات أمر طبيعي ولايمكن التكهن بحدوث زلزال

جهينة نيوز:

أثارت الهزات الأرضية المتتالية التي حدثت في سوريةا ولبنان مخاوف وتساؤلات عمّا تنذر به تلك الهزات التي تجاوز عددها 9 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي تفسير لتلك الهزات التي وصلت شدة بعضها إلى 4.8 على مقياس ريختر، يقول مدير المركز الوطني للزلازل عبد المطلب الشلبي لقناة "روسيا اليوم": الهزات ظاهرة طبيعية فالأرض عبارة عن مجموعة صفائح تكتونية تتحرك بشكل مستمر، ونتيجة هذه الحركة يحدث تراكم في الإجهاد، وهذا الإجهاد يتحرر عن طريق هزات، أما نوع تلك الهزة إن كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة فهذا ما لا يمكن التنبؤ به.

وحول الزلازل المدمرة التي تشهدها المنطقة بشكل دوري، يقول الشلبي إنه تاريخياً يسجل زلزال كل 250 إلى 300 سنة، وإنّ آخر زلزال مدمّر تم تسجيله عام 1759، مضيفاً: من الممكن حدوث زلزال كل 250 إلى 300، لكن علمياً يتحرّك الإجهاد الناتج عن حركة الصفائح في الأرض عن طريق هزّات قد تكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وهذا شيء لا يستطيع التكهن به أحد حتى في الدول المتقدمة التي تشهد هزات كثيرة، كاليابان، ومن غير الممكن معرفة شدة الهزة، أو إيقافها، والتعايش مع الظواهر الطبيعية يلزم بالتركيز على موضوع البناء المقاوم للزلازل، وفي هذه الحالة يصير الزلزال كأي ظاهرة طبيعية أخرى وتكون خسائره أقل ما يمكن.

وبالسؤال عن مدى احتمال حدوث "تسونامي" ولاسيما أنّ الهزات أو الزلازل المتوسطة خلال الفترة الماضية تركزت في الساحل، يجيب الشلبي: هذا وارد، وهناك دراسات تقول إنه ممكن أن يحصل وسبق أن حصل تسونامي سابقاً، لكن في حال أن تكون بعيدة عن الساحل أكثر من ذلك شدتها أكبر، كما أن التنبؤ بحدوث زلزال أمر مستحيل، فهناك هزات بشكل دائم، سواء شعر بها الناس أم لا، هناك هزات يتم تسجيلها لدينا من دون أن تكون محسوسة.

وكان رئيس قسم التكتونيك في المركز سامر زيزفون قال إن التنبؤ بالزلازل عملية صعبة، وإنه من غير الممكن تحديد مكان الزلزال ووقت حدوثه، وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة "نينار إف إم" المحلية أن ثمة دراسات تشير إلى أن الطيور تستشعر التكسرات التي تحدث في الطبقات الأرضية، وبالتالي تتنبأ بحدوث الزلزال قبل الإنسان