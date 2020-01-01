تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الثاني من أيار المقبل

جهينة نيوز:

مددت وزارة العدل عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية يوم السبت الثاني من أيار المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق قرار للوزارة اليوم تم تكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن العطلة تعتبر ممتدة أيضا منذ تاريخ بدئها في الرابع عشر من آذار الماضي فيما يتعلق بمواعيد الطعن ومهله وتطبيق المادة 38 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا تعطيل المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من السابع عشر من آذار الماضي ولغاية الثاني من نيسان الجاري ثم مددت الفترة المذكورة حتى السادس عشر من هذا الشهر وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة القضاة والعاملين في وزارة العدل.