السورية للتجارة: أربع آلات تعبئة جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 طناً يومياً

جهينة نيوز:

تعمل المؤسسة السورية للتجارة باستمرار على زيادة عدد صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة منذ إطلاق الحكومة خطتها لزيادة التوسع الأفقي للمؤسسة كما يجري العمل على توفير كميات إضافية من المواد الأساسية لتأمين حاجة المواطنين في كل المناطق.

وبيّن أحمد نجم مدير عام المؤسسة في تصريح لوكالة "سانا" أنه تم تنفيذ عدد كبير من عقود توريد المواد الأساسية للمؤسسة كما يجري تنفيذ عدد آخر من العقود تكفي حاجة المواطنين مدة أشهر من المواد الموزعة على البطاقة الإلكترونية وتلبّي خطة الحكومة في توزيع مخصصات شهرين من هذه المواد دفعة واحدة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ولتخفيف الازدحام على منافذ وصالات البيع.

وأشار نجم إلى تأمين أربع آلات تعبئة وتغليف للمواد الأساسية كالسكر والرز والبقوليات تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 50 طناً يومياً ما يسهم في سرعة تأمين حاجة الصالات ومنافذ البيع من هذه المواد وبالتالي استقرار الكميات وتخفيف الازدحام، مبيناً وجود 25 سيارة جوالة في دمشق تقوم بتوفير السلع والمواد الأساسية لصالات المؤسسة إضافة لتوزيعها في أحياء المدينة لتأمين المواد بسهولة ويسر للمواطنين في أماكن سكنهم.