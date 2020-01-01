العزب: السماح للعسكريين المسرحين حديثاً وضع أنفسهم تحت تصرف مديريات التربية

جهينة نيوز:

تكريماً للجهود المبذولة من قبل العسكريين المسرحين حديثاً من الخدمة العسكرية وجه وزير التربية عماد موفق العزب مديري التربية في المحافظات كافة السماح للعسكريين المسرحين حديثاً من الكوادر التعليمية والإدارية بوضع أنفسهم تحت تصرف مديريات التربية, وموافاة المديرية المركزية المختصة بأسمائهم ليصار إلى تحديد مركز عملهم ومباشرتهم في مديرياتهم الأصلية, وتشكيلهم وفق المنطقة الجغرافية التعليمية أو الحيز الجغرافي للمجمع التربوي الذي يتبع له سكنهم حسب اختصاصهم ووظائفهم, ومراعاة رغبتهم قدر الإمكان, واتباعهم لدورات المناهج المطورة والمقررة خلال العطلة الصيفية للعام الحالي.

ووفق خطة التدريب العامة بالتنسيق مع مديريتي التوجيه - الإعداد والتأهيل التربوي, إلى جانب الدورات المقررة في الدعم النفسي خلال العطلة الصيفية بالتنسيق مع مديرية البحوث, على أن يتم تكليف العاملين بوظائف إدارية من الفئة الأولى /معاون رئيس شعبة/ في الدوائر الفرعية والمجمعات التربوية, وتكليف المعينين منهم من خريجي كليات التربية حصراً بأعمال إدارية في المدارس حسب مكان الإقامة والسكن, في حين يتم تكليف العاملين من الفئتين الثانية والثالثة في الدوائر الفرعية و المجمعات التربوية والمستوصفات التابعة لدائرة الصحة المدرسية حسب مكان الإقامة والسكن, وتكليف العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة في الدوائر الفرعية و المجمعات التربوية والمستوصفات التابعة لدائرة الصحة المدرسية والمدارس والمعاهد حسب مكان الإقامة والسكن, مع التأكيد على مباشرتهم العمل واعتبارهم من نسبة العاملين الذين تم إعفاؤهم من الدوام حتى إشعار آخر.