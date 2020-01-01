مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون منازل المواطنين في رأس العين

جهينة نيوز:

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية إجرامهم وممارساتهم الإرهابية بحق الأهالي وأقدموا على حرق منازل المواطنين والقيام بأعمال الخطف في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أنّ مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية التابعين لما يسمى "شهداء بدر" قاموا بحرق عدد من المنازل في ريف رأس العين الغربي بريف الحسكة الشمالي في منطقة تل ارقم غرب المدينة بنحو 3 كم.

وأشارت المصادر إلى ازدياد أعمال الخطف في مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين ولا سيما في مدينة رأس العين حيث أقدمت مجموعة من المرتزقة على خطف طبيب من منزله في حي المحطة الشمالي بالمدينة، لافتةً إلى أنّ أعمال خطف كثيرة جرت خلال الفترة السابقة وابتزاز الأهالي عبر المطالبة بفدية.

وأقدمت مجموعات من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية، أمس، على سرقة جرارات وعدد من الآليات الزراعية المتنوعة العائدة ملكيتها للفلاحين في قرى مريكيز والاميراط ومضبعة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.