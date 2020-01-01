التّوصّل للقاح مضاد لفيروس كورونا، نجح مع الفئران

جهينة نيوز:

طوّر مجموعة من العلماء من جامعة "بيتسبرغ" الأميركية، لقاح تجريبي لـفيروس كورونا المستجد، أثبت نجاحه بالفعل عند تجربته على الفئران، حيث اعتمد العلماء طريقة مختلفة لحقن اللقاح تعتمد على رقعة تحتوي على المئات من الإبر المجهرية التي تخترق جلد الفئران وتذوب مطلقة اللقاح، والتي أنتجت بدورها أجساما مضادة للفيروس في غضون أسبوعين.

استفاد العلماء في أبحاثهم من البروتين المرتفع الذي يظهر على هيئة نتوءات ويعطي فيروس كورونا شكله المميز، حيث كانوا يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضافت الشبكة أنه عندما تم استخدام تلك الرقعات، فإن 3 لقاحات مختلفة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حفزت إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، واستمرت مستويات الأجسام المضادة لدى الفئران في الارتفاع طوال فترة التجارب التي امتدت 55 أسبوع، وباستخدام المعرفة المكتسبة من تطوير لقاح لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أنتج الفريق لقاح مشابه باستخدام الرقعات، يستهدف البروتين المرتفع لكورونا، وقد أدى إلى إنتاج سغزير للأجسام المضادة في الفئران في غضون أسبوعين.

وحذر العلماء بالرغم من النتائج المبشّرة من أنه لم يتم تتبع الحيوانات الملقحة لمدة كافية، لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية طويلة المدى قد تحققت بشكل مماثل لما حدث في تجربة لقاح متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، كما أن الفئران لم تتعرض لعدوى كورونا بعد