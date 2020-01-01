الهند وباكستان تُساعدان المتضررين من كورونا

جهينة نيوز:

سمحت الحكومة الهندية للصناعات المتمركزة في الريف بالعودة للعمل ابتداءً من الأسبوع المقبل، واستئناف الأنشطة الزراعية لتخفيف معاناة الناس الذين تضرروا بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية الهندية اليوم الأربعاء تعليمات إرشادية تسمح باستئناف محدود لأنشطة التجارة والصناعة في المناطق النائية البعيدة عن المدن والأقل تضرر من الفيروس التاجي، بالتزامن مع توصيات رئيس الحكومة "ناريندرا مودي" للسكان بالبقاء في منازلهم لمدة 19 يوم إضافي، مُضيفاً أنه يشعر بآلام الفقراء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها نشرته اليوم.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن باكستان المجاورة للهند سمحت أيضاً باستئناف أنشطة البناء التي توفر شريان حياة لعدد كبير من الأشخاص بعد الزراعة، وذلك بعد إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي امتد لنحو أسبوعين في البلاد، حيث أشار وزير الصناعة "حماد أزهر" إلى أن الصناعات التصديرية سيسمح لها باستئناف الانتاج، مُضيفاً أن الحكومة أجرت تقييما للقطاعات الأقل عرضة للإصابة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الهند سجلت 11439 حالة إصابة بكورونا، بارتفاع 1076 حالة عن يوم أمس، منها 377 حالة وفاة. وسجلت باكستان 5988 حالة إصابة، منها 107 وفيات.