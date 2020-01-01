فيسبوك يُخفّض إعلاناته بسبب كورونا

جهينة نيوز:

بدأ تطبيق "فيس بوك" بخفض معدلات الإعلانات الخاصة به بنسبة تقارب 20% خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تلقى الإنفاق على الإعلانات على منصته ضربة شديدة بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فقد كشفت وكالة التسويق الرقمي المسئولة عن 130 مليون دولار من الإنفاق الإعلاني السنوي على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، أن معدلات فيس بوك انخفضت بنسبة 25% من شهر شباط إلى آذار الماضيين، كما قالت الشركة التي تدير 350 مليون دولار من الإنفاق الإعلاني إن تكلفة الإعلان على "إنستغرام" المملوك لـفيس بوك انخفضت بنسبة 22% في نفس الفترة، فالزيادة في الاستخدام لم تسفر عن دولارات إعلانية لأن المزيد من الأشخاص يقومون بتسجيل الدخول إلى فيس بوك من المنازل.

هذا ويسعى فيس بوك وراء ميزانيات الإعلانات التي تم تخصيصها مسبقاً للأحداث الرياضية المتلفزة، ووفقاً للتقرير فإنه يعرض إعلانات الفيديو الخاصة به كمكان مثالي لإنفاق تلك الدولارات الإعلانية التي كانت ستذهب لرعاية الأحداث الرياضية.

وكانت شركة فيس بوك قد أقرّت أواخر الشهر الماضي أن النشاط الإعلاني قد تأثر سلباً في البلدان التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، بينما انفجرت المشاركة غير التجارية مثل المراسلة مما يؤثر على خدماته مثل "واتسأب، ميسينجر"، حيث قالت الشركة في بيان لها: (يتأثر عملنا بشكل سلبي مثل العديد من الخدمات الأخرى حول العالم، ونحن لا نستثمر الكثير من الخدمات حيث نشهد زيادة في التفاعل، وشهدنا ضعفًا في أعمال الإعلانات في البلدان التي تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا).