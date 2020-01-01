مُعانقة الأشجار.. الحل البديل في ظل قواعد التباعد الاجتماعي

جهينة نيوز:

اقترح عمال غابات شرقي آيسلنداعلى السكان المحليين أن يعانقوا الأشجار في الغابة لمدة خمس دقائق في اليوم بدلاً من معانقة الأشخاص، بعدما منعتهم إجراءات التباعد الاجتماعي من معانقة الآخرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد قال أحد موظفي خدمة الغابات في آيسلندا: (ستبدأ بالشعور بشيء في أصابع الأقدام أولا عند معانقة الشجرة ومن بعدها ينتقل الشعور إلى الأرجل والصدر ثم الرأس، إنه شعور رائع بالاسترخاء، وهكذا تكون مستعد ليوم جديد وتحديات جديدة).

وأضاف: (من الجيد معانقة الشجرة بعينين مغلقتين ووضع الخد على الجذع والشعور بالحرارة والتيارات التي تتدفق من خلالها، يمكنك حقا أن تشعر بها).

هذا وتنص قواعد التباعد الاجتماعي أنه يجب على الأشخاص الالتزام بتباعد مسافة مترين عن بعضهم البعض في الغابة، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالطبيعة دون خوف من الاقتراب من بعضهم البعض.

المصدر: سبوتنيك