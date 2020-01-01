نادي دمّر الرياضي ينفّذ حملة تعقيم للشوارع والمنشآت

جهينة نيوز:

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين، نفّذ نادي دمر الرياضي حملة تعقيم احترازية تم خلالها تنظيف وغسيل وتعقيم الشوارع والمنشآت في منطقتي دمر الغربية والشرقية.

وأوضح رئيس النادي خالد عبد الرزاق أن الحملة شملت الشوارع والمنشآت في وادي السيل وحواكير الصبارة وجسر دمر والحارة الجديدة وصولاً إلى مشروع دمر، مشيراً إلى وجود فريق مؤلف من كوادر النادي يشارك في كل الفعاليات التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي لكون النادي ليس رياضياً فحسب بل هو اجتماعي وثقافي.

وأوضح عبد الرزاق أن النادي وضع منذ توقف النشاطات الرياضية روزنامة عمل توعوية للاعبيه من أجل الالتزام بالبقاء في منازلهم ومواصلة التدريبات بإشراف المدربين المختصين عبر شبكة الانترنت ليحافظوا على لياقتهم البدنية والفنية ليكونوا جاهزين للاستحقاقات القادمة في البطولات المحلية لاحقاً.

وأشار عبد الرزاق إلى أن النادي على تواصل مستمر مع لاعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة دراستهم بالتعاون مع بعض المدرسين إضافة إلى الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم لبعض الطرق الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ما يعزز ثقافة وتوعية الكوادر من خطر هذا الوباء.

وكشف رئيس النادي ان لذوي الاحتياجات الخاصة مكاناً مهماً في النادي فهناك يومان في الأسبوع مخصصان ليمارسوا فيها التايكواندو والباليه وبعض الفنون البصرية بإشراف مختصين ضمن برامج علمية مدروسة وسيشاركون في الأولمبياد الخاص مستقبل