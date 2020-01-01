بومبيو ينتظر معلومات شفافة من الصين عن كورونا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أن بلاده ما تزال تتوقع تلقي جميع المعلومات الضرورية من الصين، فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي، ودعا بكين إلى التعاون.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: يقول الصينيون إنهم يريدون التعاون، ونحن نريد هذا أيضاً، لكن للتعاون، نحتاج الحصول على معلومات وبيانات و الشفافية ضرورية، هذه هي مكونات التعاون ومانزال نريد أن تفعل الصين ذلك وما نزال بحاجة إلى معلومات حول ما حدث هناك حقاً.. الحاجة للحصول على هذه المعلومات ما تزال موجودة.

وفي وقت سابق، رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أنّ على الصين أن تكافح ليس فقط تفشي الفيروس التاجي، بل مافحة فيروس الحرب الباردة المستجدة، بسبب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين