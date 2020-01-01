مشروع إيراني لتصدير النفط الخام عبر بحر عمان

جهينة نيوز:

أكّد وزير النفط الإيراني أنّ العمل جار على مشروع "غورة – جاسك"، جنوب شرق، لتصدير النفط الخام ومکثّفات الغاز أوّل مرّة عبر أرصفة نفطية قيد الإنشاء على بحر عمان.

وأوضح زنكنة عبر تصريح على هامش اجتماع الهيئة الاستراتيجية لطفرة الإنتاج،الثلاثاء، أن المشروع إيراني بالكامل.

من جهة ثانية، بيّن أن 17 مرحلة تطويرية قيد الإنجاز بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، سيتم إتمامها حتى 20 آذار 2020.

وأضاف أنّ طاقة بارس جنوبي ستبلغ 750 مليون متر مكعب من الغاز الخام بجانب ضخ 1000 متر مكعب في الشبكة العامة حتى هذا الموعد.

كما أشار إلى حفر أوّل بئر في المرحلة التطويرية 11 من الحقل الغازي الواقع بالخليج الفارسي، المشروع الذي انسحبت منه شركتا توتال الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية بسبب الحظر الأميركي.