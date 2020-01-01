في الساعات القادمة.. ماكرون يتحدث مع بوتين عن هدنة عالمية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه حصل على موافقة 3 من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم دعوة الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ماكرون: الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا له جميعاً دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة عالمية.

وأشار إلى أنه يأمل بالحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات لـ"راديو فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء: تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة، لم أتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين.. سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة.

وتابع: أعتقد أنّ الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمراً عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعّالة.

واجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى في التاسع من نيسان لمناقشة أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضواً جهوداً كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وتبحث هذه الدول مشروع قرار أعدته باريس.