الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق تلك المناطق كما يكون الجو سديمياً في المناطق الجنوبية الشرقية والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تتأثر البلاد بمنخفض سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا حيث يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها فوق أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة أيام ….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 26 /7 26 /5 19 /6

القنيطرة 25/ 7 27 /3 20/ 4

درعا 25 /10 26 /7 19 /8

السويداء 24 /9 25 /6 17 /7

حمص 23 /8 24 /7 22 /8

حماة 25 /11 26 /9 24 /8

الحسكة 25 /6 25 /6 26 /9

اللاذقية 20 /10 22 /10 20 /11

طرطوس 20 /10 22 /10 20 /11

حلب 25 /7 25 /11 24 /11

ادلب 25 /6 24 /9 24 /9

دير الزور 31 /12 29 /14 29 /14

الرقة 27 /10 26 /12 26 /12