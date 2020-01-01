الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي يفوز بـ"البوكر العربية"

جهينة نيوز:

أعلن، أمس، عن اسم الفائز بالدورة الـ 13 للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، في القناة الخاصة بالجائزة، حيث فاز الكاتب عبد الوهاب عيساوي، عن روايته "الديوان الإسبرطي".

وكانت منسقة الجائزة، فلور مونتامارو، أعلنت في وقت سابق عن أن إعلان الجائزة سيكون عبر القناة الخاصة بالجائزة بنظام البث المباشر، نظراً للظروف التي يمر بها العالم اليوم.

وكشف رئيس لجنة التحكيم، الدكتور محسن الموسوي، عن أن عبد الوهاب عيساوي قد فاز بالجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

وعبد الوهاب العيساوي هو روائي جزائري من مواليد عام 1985 بالجلفة، الجزائر. خريج من جامعة زيان عاشور، ولاية الجلفة، وهو مهندس دولة إلكتروميكانيك ويعمل كمهندس صيانة، وحصل على الجائزة الأولى للرواية في مسابقة رئيس الجمهورية عام 2012 عن رواية "سينما جاكوب"، كما حصل على جائزة آسيا جبار للرواية، وهي أكبر جائزة للرواية في الجزائر، عن رواية "سييرا دي مويرتي"، كذلك فازت روايته "الدوائر والأبواب" بجائزة سعاد الصباح للرواية عام 2017.

وكانت القائمة القصيرة للروايات المرشحة للحصول على الجائزة تضم إلى جانب "ديوان الإسبرطي" 5 روايات أخرى، صادرة باللغة العربية.