"أمازون" تعمل على توظيف 75 ألف عامل جديد لتلبية الطلبات عبر الإنترنت

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "أمازون" أنها ستوظف 75 ألف عامل إضافي في منشآتها المنتشرة حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إنها تعمل على توظيف عمال التخزين للعمل في المستودعات الجديدة في أفرعها، بعد الارتفاع الهائل في عدد الطلبيات المقدمة عبر الإنترنت، بسبب الحجر الصحي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلت الشركة أنها وظفت في الشهر الماضي فقط أكثر من 100 ألف عامل جديد ضمن المستودعات، ونتيجة لذلك سيتم توظيف المزيد من العمال لتلبية الطلبات الخارجية.

وقالت الشركة في تصريح نقلته "cnbc" على موقعها، اليوم: "نشهد طلبا كبيرا ومتزايدا على الشراء، لذلك نستمر بالتوظيف، وسنوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة للمساعدة في تقديم الخدمات للعملاء في هذه الفترة".

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة أجور الموظفين عن كل ساعة، وضاعفت أجر العمل الإضافي لعمال المستودعات، وتدفع حاليًا حوالي 15 دولارًا للساعة الواحدة أو أكثر في بعض مناطق أمريكيا لموظفي المستودعات والتسليم.

وأعلنت "أمازون" عن العديد من التغييرات في المزايا على زيادة الرواتب، وسمحت الشركة للعاملين بأخذ إجازة غير محدودة بدون أجر، وتوفر إجازة مدفوعة الأجر لمدة اسبوعين للعمال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أو وضعوا في الحجر الصحي.