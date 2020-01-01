غوتيريش رداً على ترامب: الوقت غير مناسب لخفض موارد "الصحة العالمية"

جهينة نيوز:

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية احتجاجاً على طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في بيان له، أمس: إن هذا ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروسن مضيفاً: هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سوياً في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

وكان ترامب أصدر، أمس الثلاثاء، أوامره للمعنيين في بلاده، بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتاً على الأقل، معتبراً أن المنظمة فشلت في القيام بواجبها الأساس ويجب أن تخضع للمساءلة.