مخالفات البناء تنتعش خلال "حظر التجوال" في حلب ومجلس المدينة يقمعها

جهينة نيوز:

انتعشت مخالفات البناء في الأحياء الشعبية في مدينة حلب خلال فترات حظر التجوال التي فرضها الفريق الحكومي المعني بوضع استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا، ما استدعى تصدي مجلس مدينة حلب لقمعها.

وأكد مصدر في مجلس مدينة حلب لـ”الوطن” أن المجلس كثف عمل عناصر المراقبة في جميع المديريات الخدمية خلال فترات حظر التجوال لمنع ارتكاب أي مخالفة بناء، وشدد إجراءات قمعها لوقف حدوث المزيد منها.

وأشارت مصادر أهلية في الأحياء الشعبية جنوب وشرق مدينة حلب لـ”الوطن” أن تجار البناء في أحياء، مثل صلاح الدين وأرض الصباغ والمشهد والسكري وكرم الدعدع وكرم الجبل والصالحين والجزماتي والميسر وطريق الباب، “شدوا همتهم” خلال حظر التجوال ليلاً لبناء طوابق علوية على أسطح الأبنية أو تحويل البيوت العربية إلى أبنية متعددة الطبقات مستغلين ضعف الرقابة التي فرضها وباء كورونا.

وبينت المصادر أن تجار البناء لا يراعون أبداً معايير السلامة العامة في الأبنية المخالفة “إذ تحولت بيوت عربية منذ فرض حظر التجوال إلى ناطحات سحاب مؤلفة من ٦ طبقات من البلوك تفتقر إلى الحديد والإسمنت المسلح، ومن دون أعمدة أو أساسات أرضية ، ما يهدد بكوارث مستقبلاً تشهد عليها الأبنية التي لا تتوقف عن الانهيار بين الحين والآخر في حلب وتودي بحياة ضحايا أبرياء ذنبهم أنهم غير قادرين على شراء أو استئجار شقق سكنية في الأحياء الراقية”، وفق قول أحدهم لـ”الوطن”.