أكسجة الدم خارج الجسم... طريقة تجريبية لعلاج "كورونا" تنقذ حياة المرضى

جهينة نيوز:

قام أطباء أمريكيون في مدينة سياتل، بالمخاطرة وإجراء عملية تجريبية على طبيبين من ضمن كوادر المستشفى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقام الأطباء الأمريكيون بطريقة تجريبية لمعالجة فيروس كورونا المستجد، مع ضخ الأوكسجين عن طريق أجهزة التنفس، بعد أن تدهورت حالتهم الصحية بشكل كبير.

وتعتبر هذه الحالة الأولى في العالم لتطبيق إجراء طبي يعرف باسم "ECMO"، أي أكسجة الدماء خارج الجسم، وهو علاج تجريبي لمرض "كوفيد 19".

وتحسنت حالة الدكتور رايان بادجيت (44 عامًا)، والدكتور إنس ديدس (53 عاما)، وتم تأكيد خلوهم بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد، بحسب "ديلي ميل".

وتعمد آلية العلاج الجديدة على إخراج دماء المرضى من أجسامهم وتجديدها بالأكسجين وإعادتها إلى المرضى عندما لا تكون التهوية الميكانيكية كافية لإنقاذ حياتهم، وتشير هذه العملية إلى أنها قد تكون من بين أفضل الطرق المتبعة في المستشفيات لمكافحة الفيروسات التاجية الجديدة عند المرضى الأكثر حرجا.

بدأت العديد من المستشفيات في جميع أنحاء أمريكا بتجربة "ECMO" كمكمل للتهوية، بما في ذلك نيويورك، بالإضافة إلى فينيكس وسياتل حيث تم علاج الطبيبين على التوالي.