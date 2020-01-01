حدث فلكي مدهش… القمر و3 كواكب على خط واحد في السماء

جهينة نيوز:

تنتظر الأرض حدثا فلكيا نادرا، تظهر فيه 4 أجرام سماوية على خط واحد، ويمكن رؤيتها من الأرض مرتين، يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري.

قال موقع "سبيس"، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون من الممكن لأي إنسان أن يشاهد هذا الحدث الفلكي الفريد، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن القمر سيصطف مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.

ولفت الموقع إلى أنه سيكون متاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، مشيرا إلى أن البداية تكون عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "وفي 15 أبريل، سيصل القمر إلى "وسط المجموعة"، من منظورنا الأرضي"، بينما ستكون ليلة 16 أبريل، آخر فرصة لمراقبة "التجمع" الفضائي الفريد، في وقت واحد.

ووفقا للإحصائيات، سيكون القمر على بعد 243 ألف ميل من الأرض، بينما يكون الرصد معتمدا على من يرى بالنظر، مضيفا: "اللقاء الأول، بين القمر والمشتري، يمكن رصده بدقة عند من يملكون تليسكوب، إضافة إلى أنهم سيكونون قادرين على رؤية أقمار المشتري مصطفة في خط مستقيم تقريبا، على جانب واحد من الكوكب.