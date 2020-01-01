الجزائر تُعلن تجاوزها مرحلة الخطر

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة الجزائري "عبدالرحمن بوزيد" اليوم أن البلاد قد تجاوزت مرحلة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، والظرف الأصعب الذي مرت به الجزائر مع بدايات تفشي الوباء قبل أكثر من شهر.

وقال بوزيد في تصريح لإحدى الإذاعات الجزائرية إن تطور جائحة كورونا في البلاد بات تحت السيطرة، بعد تسخير جميع الوسائل الضرورية والقرارات الاستعجالية، حيث وربط تجاوز الجزائر لمرحلة الخطر بـنسب الوفيات مقارنة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحاً أن أفضل مؤشر يجب تسليط الضوء عليه هو المتعلق بالمعدل المنخفض نسبياً للوفيات الملاحظ من أصل المرضى المصابين بالفيروس.

وأضاف: (يوجد عدد من الإخفاقات في المستشفيات التي قوبلت بانتقادات شديدة من المواطنين والعاملين الصحيين، خاصة ما تعلق منها بتوزيع الأقنعة الواقية، حيث تقرر توزيعها مجاناً بمجرد استلام الكميات الكبيرة المطلوبة منها).