تحذيرات من تفشّي (الحصبة)، بالتزامن مع كورونا

جهينة نيوز:

حذرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم من تعرُّض حوالي 117 مليون طفل حول العالم لخطر الإصابة بالحصبة، نتيجة تقلص برامج التطعيم الخاصة به في عشرات البلدان، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" فقد قالت المنظمة إن 24 دولة، بما في ذلك العديد من البلدان التي تتعامل بالفعل مع تفشي واسع النطاق للحصبة علقت برامج التطعيم، وتوقفت برامج التطعيم في 13 دولة أخرى بسبب فيروس كورونا.

وذكرت مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية في بيان مشترك لهما أنه من الضروري الاحتفاظ بقدرة التطعيم أثناء تفشي فيروس كورونا وبعده، حيث تدعم المبادرة الحاجة إلى حماية المجتمعات والعاملين في قطاع الصحة من فيروس كورونا خلال فترة توقف الحملات الجماعية حيث تكون مخاطر المرض عالي، وقالت المبادرة: (من المرجح أن يموت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهر بسبب مضاعفات الحصبة، وإذا لم تتوقف دورة فيروس الحصبة فإن خطر التعرض للحصبة سيزداد يومياً).

هذا وارتفعت حالات الحصبة في السنوات الأخيرة، بالرغمة من توافر اللقاح المضاد ورخص ثمنه، حيث تم تسجيل 140 ألف حالة وفاة بسبب الحصبة، معظمها بين الأطفال والرضع في عام 2018.

ويُذكر أن 24 دولة قامت بتعليق حملات التلقيح العامة رغم أن العديد منها يشهد زيادة مقلقة في حالات الحصبة خلال السنوات الأخيرة.