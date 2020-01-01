لهذا السبب .. روسيا تعدل تاريخ انتهاء الحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز:

تبنى مجلس الدوما (النواب) الروسي اليوم الثلاثاء قانونا، لتقديم يوم الاحتفال بعيد "المجد العسكري"، الذي يرمز إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الـ2 إلى الـ3 من سبتمبر من كل عام.

وأشار نص القانون إلى أن هيئة المجلس الأعلى (البرلمان) السوفيتي تبنى عام 1945، قرارا بإعلان الـ2 من سبتمبر "عيد النصر على اليابان".

وحسب مجموعة البرلمانيين الذين اقترحوا تعديل تاريخ يوم "المجد العسكري"، فإن الهدف من هذه الخطوة هو "الحفاظ على العدالة التاريخية للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية وتخليد ذكرى جميع من ضحوا دفاعا عن الوطن".

وجاء في مذكرة ترافق قانون التعديل أن اعتبار يوم 3 سبتمبر، تاريخا لانتهاء الحرب العالمية الثانية "يرمز إلى الانتقال من حالة الحرب إلى السلام، والبحث عن سبل المصالحة والتعاون".

وكانت روسيا، قبل إقرار عيد "المجد العسكري" في العام 2010 تحييه في 2 سبتمبر، وهو تاريخ توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام عام 1945، بعد معارك خاضتها، خلال الحرب العالمية الثانية، في آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي