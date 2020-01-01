قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 40 آلية وشاحنة عسكرية إلى ريف الحسكة

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها القوانين والأعراف الدولية وأدخلت قافلة جديدة مؤلفة من مجموعة شاحنات وبرادات محملة بمواد وتعزيزات عسكرية قادمة من العراق إلى ريف الحسكة.

وقالت مصادر أهلية إن قافلة تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفة من 40 آلية دخلت اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة قادمة من الأراضي العراقية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية ولوجستية إضافة إلى مجموعة من سيارات “همر”.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة توجهت من اليعربية إلى مدينة القامشلي للوصول إلى مراكز قوات الاحتلال في هيمو غرب مدينة القامشلي وقصرك في منطقة تل بيدر.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت الأسبوع الماضي 35 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية لدعم قواعدها العسكرية غير الشرعية في ريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشرقي.