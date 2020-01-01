جهينة نيوز:

طيران الإمارات تواصل تقديم التسهيلات، في ظل تفشّي كورونا

أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن تحديث سياسة الإعفاء التي تتبعها نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتسهيل عملية إعادة الحجز وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع أسواق العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة "عدنان كاظم" في تصريح له تايوم الثلاثاء: (تعمل صناعة السفر والطيران وفق قواعد معقدة حول أسعار التذاكر وإعادة الحجز واسترداد الأموال، وتختلف هذه القواعد حسب كل سوق، نحن ندرك أن إدخال العملاء في تفاصيل ذلك قد يكون مربكا ويسبب لهم الإزعاج، خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، كما نأمل أن يعيد عملاء طيران الإمارات حجز تذاكرهم والسفر معنا في وقت لاحق، ولهذا قمنا بتمديد صلاحية تذاكرهم الحالية حتى عامين ووفرنا أمامهم خيار الحصول على قسيمة سفر واستخدامها مقابل أي من منتجاتنا وخدماتنا).

وأوضح كاظم أن عملاء الشركة لن يتكبدوا أي رسوم تغيير للحجوزات على التذاكر الصادرة للسفر حتى 31 أيار المقبل، موضحاً أن الشركة ستوفر لهم خيار استرجاع قيمة تذاكرهم نقداً.

هذا وتوفر شركة طيران الإمارات ثلاثة خيارات لعملائها المتأثرين إزاء وقف الرحلات الجوية وقيود السفر، وهي (الاحتفاظ بالتذكرة أو طلب قسيمة سفر أو استرداد قيمة التذكرة)، كما تُسهّل القيام بأي من هذه الطلبات عبر الإنترنت من خلال تعبئة استمارة بسيطة