أبراج الأربعاء 15 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص

مولود 15-4: بهي الطلعة وجريء وجهه خيّر ومحبوب ويعيش حالة غير محكوممة وجذاب ومغنطيس للآخرين وقد يكون لايحب الانفراد بالرأي لأن لديه حب وعشق ويمتلك الواقعية والثبات لكن طباعه متقلبة.. وفي ويربي اطفاله بطريقة خاصة سواء أكان أباً أم أماً.

الشهور القادمة تحمل انشغالاً بأمور عائلية وعقارية.. هناك تعب لكن هناك فرص وأشخاص جدد لكن انتبه من الدسائس وللبعض مشاريع خطوبة أو زواج أو ولد.. لاتتردد بالمسؤوليات الجديدة أن هناك انفتاح وجاذبية وجهوزية.. حظاً سعيداً.

الحمل:

عليك من الصباح تقديم صورة إيجابية عنك من خلال جهدك وعملك وتحسين أدائك قد لاتكون النتيجة جيدة إلا في المساء بانتقال القمر إلى الدلو فتتلقى مساعدة من الأصدقاء وتسمع أخباراً جيدة وجرّب طلب أمنية وستتحقق.

الثّور:

حظوظك مناسبة وتكثر اتصالاتك والجو مناسب، وقبل الظهر أمورك جيدة لكن نظم أمورك ولاتتساهل وتؤجل أعمالك ولاتفرض شروطك على المحيط وانتبه للمواعيد وفي المساء تجنب استخدام كلمة مطلق لأنها ستسبب لك الغضب ومن المساء إلى الغد هناك عمل كثير بانتظارك.

الجوزاء:

الفترة لاتخلو من الاتجاه نحو عوالم الماضي والتفكير بالأمور المالية المشتركة فرصة لتحقيق نجاح في اختصاصك ومكافأة مادية على جهودك وفي الليل تقدير أيضاً لجهودك قد تستقبل اتصالات بعيدة أو سفر أو أصدقاء أو تمارس هواياتك المفضلة.

السرطان:

حتى المساء يجب أن تكون دبلوماسياً لاسيما مع الشريك الذي يقدر مدى اهتمامك به فلا تهدم مابنيته لأن هناك امتحان لقوة عزيمتك أمام الشريك.. وتواجه بثبات وعقيدة لكن طبيعتك ثائرة وغضب واضطراب وفي المساء تفكيرك نحو الماضي وربما يحصل تغيير أو مصالحة يجعلك سعيداً.

الأسد:

احتمال من الصباح فترة تأخير بالعمل أو بالقرارات السابقة.. فترة للعمل والتنقل من مكان إلى آخر، وتنجح بالدراسات والمؤتمرات وانتبه في المساء من الشركاء سواء شركاء عاطفة أو غيرها بإمكانك قضاء وقت جميل معهم لكن ربما هناك من يريد إحباطك. انتبه لصحتك.

العذراء:

قبل المساء تسيطر على تصرفاتك وتنسجم مع الأحبة وربما تحصل على فرصة مادية أو معنوية وتكثر واجباتك، لذلك عليك تنظيم المواعيد والانتباه إلى صحتك، واحتمال الانزعاج بعد الظهر، وفي الليل العمل الكثير بانتظارك أيضاً.

الميزان:

جرّب أن تكون صابراً أكثر من الصباح وجرّب الاهتمام بالعائلة ولاتتسبب بازعاجها وجرب التعديل أو التغيير.. الحظ بطريقه إليك وفترة قادمة فيها تفاؤل أكثر.. وفي المساء قد تكسب في الناحية المادية والمعنوية.

العقرب:

مايزال الحظ بأجوائك والطاقة الفكرية لاتخلو من نشاط اجتماعي مفيد والوقت يساعدمك واهتمامك ثقافي لكن الفترة المزعجة ستكون في المساء بانتقال القمر إلى مربعك فهناك أمر عقاري بحاجة للتنظيم وربما يحصل بعض العراقيل المزعجة.

القوس:

في الصباح تعامل مالي وسداد ديون وجرب ألا ترهق نفسك بالتزامات غير ضرورية، والمساء تقييم الأمور من حولك ويأخذ فكرك دفعة قوية من تأثير خارجي وفترة قادمة ملائمة لسفر ولقاءات والمساء حركة مقابلة لك.

الجدي:

القمر في برجك حتى المساء ويدعمك بالطاقة التي تمنحك التفاؤل ويساعدك في مواجهة أصعب الأمور .. في المساء تدعم ثقتك بنفسك فخطط جيداً وبإمكانك الحصول على المال في المساء.

الدّلو:

الأمور ماتزال تسير ببطء فلاتحاول استعجالها، الأفضل أن تربح نفسك جتى يصل القمر إلى برجك وجرّب أن تستغل الطاقة بتسيير مهامك الصعبة وجهز نفسك ليومين جيدين.. الاستفزازات كانت في النهار لذلك عليك بضبط الأعصاب وتقديم التنازلات أما في المساء فهناك وضوح أكثر..

الحوت:

الفترة ماتزال إيجابية والأجواء الاجتماعية جميلة والفترة جيدة لتقديم لقاءات ومقابلات وصدارة، لكن في المساء احتمال حدوث تغيير وبداية جيدة لكنها لبعض الوقت سيكون فيها ازعاجاً عليك الوعي وقد يطلب حضورك لكن سيكون فيه تأخير بسبب مسوؤلة مهنية جديدة ربما يكون جس نبض لك.. لذلك لاتتذمر.