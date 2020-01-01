اصابات كورونا في تركيا تتخطى الـ 65 الف اصابة

جهينة نيوز:

سجلت تركيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4062 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين الى 65,111 اصابة مثبتة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في حين كانت الاصابات يوم امس 4093 اصابة.

و توفي في تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 107 اشخاص ليرتفع عدد ضحايا جائحة كورونا الى 1403 ضحايا فيما تعافى من المرض 842 شخص ليرتفع عدد المتعافين الى 4799 شخص ليبقى قيد الرعاية الصحية 58,909 مرضى.

و يذكر ان اصابات كورونا في العالم حتى الساعه وصلت الى 1,968,893 شخص توفي منهم 123,783 شخص و تعافى 464,456 شخص و تتصدر الولايات المتحدة عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث وصل عدد الاصابات في الولايات المتحدة الى حتى الساعه الى 598,737 شخص.